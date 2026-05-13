Amedspor Başkanı önerilen teknik direktörleri açıkladı
13.05.2026 16:56
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor Başkanı Nahit Eren, önerilen teknik direktörleri açıkladı.
Eren, "Slaven Bilic ve Gattuso isimleri olmak üzere yerli-yabancı birçok teknik direktör bizlere önerildi. Ancak hiçbir teknik direktörle görüşmemiz olmadı. 1 Haziran'da kongremiz olacak. Kongreden sonra hocamızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ICARDİ'YE TEKLİF YAPILDI MI?
Radyospor'a konuşan Eren sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik."
Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.
Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bir üst tura çıkamamıştı.