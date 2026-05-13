Amedspor Başkanı önerilen teknik direktörleri açıkladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor Başkanı Nahit Eren, önerilen teknik direktörleri açıkladı.

Eren, "Slaven Bilic ve Gattuso isimleri olmak üzere yerli-yabancı birçok teknik direktör bizlere önerildi. Ancak hiçbir teknik direktörle görüşmemiz olmadı. 1 Haziran'da kongremiz olacak. Kongreden sonra hocamızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ICARDİ'YE TEKLİF YAPILDI MI?

Radyospor'a konuşan Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik."