Amedspor, Eyüpspor'u 5 golle devirdi, zirve yarışını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın takipçisi Amedspor , sahasında Eyüpspor 'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve puanını da 23'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde sadece 2. haftada Kocaelispor'a deplasmanda kaybeden Amedspor, 8 haftalık süreçte 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Sahasında da 6'da 6 yapan Amedspor bu maçlarda 19 gol atıp sadece 4 gol yedi. Amedspor miili ara öncesi İstanbul'da lider Galatasaray ile zirve mücadelesine çıkacak.

Ligde sadece 3. haftada Alanyaspor'u yenebilen Eyüpspor ise üst üste 7'nci, toplamda da 9'uncu mağlubiyetini aldı. Eyüpspor milli araya Kocaelispor maçı ile girecek.

Karşılaşmanın gollerini Amed SF adına Krasnic (Dk.13), Orban (Dk.35), Ballet (Dk. 42, Dk. 51 ve Dk. 83) attı. Konuk ekibin golünü Abdukkahi (Dk. 73) attı.

BALLET'E KIRMIZI KART

Mücadelede hat-trick yapan Ballet 90. dakikada kırmızı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 88. dakikasındaki pozisyonun ardından VAR'dan maçın hakemi Alpaslan Şen'e inceleme tavsiyesinde bulunuldu. Monitörde pozisyonu izleyen Şen, Ballet'in El Yamiq ile girdiği mücadelede rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleyi şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Hakem, Ballet'e direkt kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışı bıraktı.