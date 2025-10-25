Amedspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Amedspor - İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Amedspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



AMEDSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Amedspor - İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

