Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Amed Sportif Faaliyetler, mücadeleyi 2-1 kazandı.



Samsunspor, bu sonuçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinde en fazla üst üste mağlup olma rekorunu kırdı.



Amed Sportif Faaliyetler ise puanını 20'ye çıkararak 19 puanda yer alan Galatasaray'ın maç fazlasıyla önüne geçti ve Süper Lig'in zirvesine yerleşti.



Samsunspor'un tek golünü 21. dakikada Logi Tomasson kaydederken, Amedspor geri düştüğü maçta 73. dakikada penaltıdan Gift Orban'ın ve 83. dakikada Dia Saba'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

Samsunspor'da Afonso Sousa 37, Amedspor'da Mbaye Diagne 61. dakikada kırmızı kart gördü.