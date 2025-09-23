NTV.COM.TR

Amedspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor.Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Amedspor ile Sarıyer karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Amedspor, Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Sarıyer ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Amedspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Amedspor - Sarıyer maçı canlı yayın bilgisi…

AMEDSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Amedspor - Sarıyer mücadelesi 25 Eylül saat 20.00’da başlayacak.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

