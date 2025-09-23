Amedspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Amedspor, Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Sarıyer ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Amedspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Amedspor - Sarıyer maçı canlı yayın bilgisi…



AMEDSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Amedspor - Sarıyer mücadelesi 25 Eylül saat 20.00’da başlayacak.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

