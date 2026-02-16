Amedspor, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
16.02.2026 01:24
Son Güncelleme: 16.02.2026 01:25
Kaloğlu 9 Ekim 2025'te Amedspor Teknik Direktörlüğü'ne getirilmişti.
Amed Sportif Faaliyetler, 4 aydır görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler kulübü, 9 Ekim 2025'te göreve başlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.