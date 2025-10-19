Amedspor yeni başkanını seçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig kulübü Amedspor'un olağanüstü genel kurulu Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplandı.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde eski Diyarbakır Barosu Başkanhı Nahit Eren, kulüp başkanı seçildi. Nahit Eren, yaptığı konuşmada, aday gösterilmesinde emeği geçenlere ve takıma sundukları katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti.

Nahit Eren, takımın bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aştığını dile getirdi.

Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.