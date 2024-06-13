Amedspor’da Ersun Yanal dönemi resmen başladı

TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu. Bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır’a gelen Ersun Yanal, Amedspor ile sözleşme imzaladı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde yeşil-kırmızılı taraftarların da katıldığı coşkulu imza töreninde konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Elaldı, “Önemli günlerden geçiyoruz. Tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bizim bu süreçte yaşadığımız heyecan devam etmekte. Biz 1. Lig’e çıktıktan sonraki Süper Lig hedefimizi hocamızla en iyi şekilde nasıl çalışabiliriz diye düşünüyorduk. Ersun hocayla bu süreçte temasa girdik. Sağ olsun Ersun hocanın da yakın ilgisiyle görüşmelerimize başladık. Neticesinde çok önemli bir sözleşme yapıyoruz. Ersun hocadaki tercihimiz her şeyden önce örtüşen hayat felsefemizdir, spor felsefemizdir. Bunların birleşmesi sonucunda Ersun hocanın da Amedspor’a olan yakınlığından kaynaklı bir netice çıktı ortaya” dedi.



"AMEDSPOR TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR HİKAYEDİR"

Amedspor’un Türkiye’de önemli bir hikaye olduğuna dikkat çeken Elaldı, “Amedspor Türkiye’de önemli bir hikayedir. Biz de bu hikayenin uzun vadeli olmasını düşündüğümüz için Ersun hocamızı tercih ettik. Çünkü Ersun hoca, ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim oluşturmuştur. Bizim için başarı mutlaka ve mutlaka önemlidir. Ama önemli olan bir takımın sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Bizim taraftarımızdan tek isteğimiz; Amedspor’a ve Ersun hocamıza zaman tanımasıdır. Bu zamanı biz en iyi şekilde değerlendirip, uzun olan yolumuzda başarılarla dolu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu taraftar, Ersun hocamın da dediği gibi; sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Biz o emeği görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz, elimizden geldiği kadar gece ve gündüzümüzle Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.