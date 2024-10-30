Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Trendyol 1. Ligi’nde bu yıl şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor sezon başında milli takım eski teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşmış, iddialı bir kadro kurmuştu.

Ancak ligde alınan başarısız sonuçlar sonrası kongre kararı alan Amedspor yönetimi, kongreye gitmeden teknik direktör Ersun Yanal’la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Dün kente dönen teknik direktör Ersun Yanal, takımın antrenmanına katılmamıştı daha sonra da kulüp yönetimi ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.



Ersun Yanal, haziran ayında Amedspor‘la 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.