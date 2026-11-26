Amedspor 'da milli ara dönüşü patlayan Mbaye Diagne krizi ayrılıkla bitti. Amedspor yönetimi, Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!” ifadelerine yer verild

Diagne, 2026-2027 sezonunda yeşil-kırmızılı ekipte 9 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

NEDEN BU NOKTAYA GELİNDİ?

Taraflar arasında kriz milli maçlar için lige verlien aranın bitmesi başladı.

Amedspor yönetiminden yapılan açıklamaya göre, milli maç arası izni 12 Kasım'da sona eren Mbaye Diagne; 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda yer almadı.

Durumu noter aracılığıyla tutanak altına aldıran yeşil-kırmızılı kulüp, 18 Kasım itibarıyla oyuncuya resmi ihtarname gönderdi.

Kulüp, Senegalli golcüden 72 saat içinde yazılı savunma vermesini ve takıma katılmasını talep etti.

Teknik Direktör Besnik Hasi de Diagne'nin nerede olduğuna dair bilgisinin bulunmadığını ifade etmişti.

Mbaye Diagne de sosyal medya hesabından, kulüp idarecilerini sert sözlerle eleştirip, 5 ay boyunca maaş almadan oynadığını açıklamıştı.

Diagne'nin ayrıca menajeri aracılığıyla kulübe sağlık raporu sunarak Diyarbakır'a dönüş tarihini ilettiği de ortaya çıkmıştı.