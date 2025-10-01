NTV.COM.TR

Amedspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

1’inci Lig’de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz” denildi.

