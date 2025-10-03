Amedspor'da olağanüstü kongre kararı

TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 7'nci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler’den yapılan açıklamada 18 Ekim’de olağanüstü kongre yapma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada kongrenin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 17.00’de yapılacağı vurgulandı. Kulüp, çoğunluğun sağlanmaması halinde kongrenin çoğunluk aranmaksızın 25 Ekim 2025 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleşeceğini duyurdu.

Amedspor, önceki gün teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

