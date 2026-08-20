Amedspor'dan Fenerbahçe açıklaması. "3-4 futbolcu istedik, vermediler"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler 'in futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve teknik direktörü Besnik Hasi, transfer süreci, kamp dönemi ve takımın mevcut durumu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, lig öncesi Erzurum ve Burdur'da kamp yaptıklarını anımsattı.

Şu ana kadar 17 futbolcu transfer ettiklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Transfer süreci gerçekten çok zor. Yeniden bir takım kurduk. Geçen yıldan bir iskeletimiz olmadığı için sıfırdan bir takım kurmak zor. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda futbolcuları kadromuza katmaya çalıştık. Her şey transferlerle bitmiyor. Sahalarımızdan biri şu an tadilatta. Lige hazır hale getirilmesi gerekiyor. Beş yıldızlı otel gibi tesis tadilatı yapıldı."

Şimşek, tadilatların bitmesiyle takımlarına güzel bir tesis ve sahanın kazandırılacağını kaydetti.

“FENERBAHÇE 'DEN 3-4 FUTBOLCU İSTEDİK, VERMEDİLER”

Gazetecilerin "Süper Lig'in 4 büyük kulübünden futbolcu transfer edilmesi için teklif yapıldı mı?" sorusunu Şimşek, şöyle cevapladı:

"Fenerbahçe'den 3-4 futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Yabancı kontenjanımız da olduğu halde sağ bek vermeye çalıştılar. Şu ana kadar kiralık futbolcu almadık. Aldığımız her futbolcu kendi bünyemizde. Galatasaray'dan aldığımız 2 futbolcuyu da bonservisiyle aldık. Biz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a futbolcu yetiştirme kulübü değiliz. Mecbur kalırsak alırız. Kalmadığımız sürece almayız. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da transfer talebimiz olmadı."