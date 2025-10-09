NTV.COM.TR

Amedspor'da Sinan Kaloğlu dönemi başladı

1’inci Lig’de mücadele eden Amedspor, teknik direktörlüğüne Sinan Kaloğlu’nun getirildiğini duyurdu.

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2 hafta önce istifa eden Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Amedsporumuza Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve ekibine Amedsporumuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. 

