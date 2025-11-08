Ameliyat olan Yunus Akgün'den açıklama

Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu sezon Galatasaray'ın hücum hattında gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nd eçıktığı 3 maçta iki gollük katkı vermişti. Süper Lig'de ise 2 gol ve 2 asist yaptı. Yunus Akgün'ün 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.