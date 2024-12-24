Ameliyat olan Mourinho 27 Aralık'ta işbaşı yapacak
Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesinden başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcı cuma gününe kadar izinli olan takımının 27 Aralık'taki idmanında takımın başında olacak.
Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesinden başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Mourinho'nun ülkesi Portekiz'de gerçekleştirilen operasyon sonrası tecrübeli teknik direktörünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.
TAKIM CUMA GÜNÜNE KADAR İZİNLİ
Fenerbahçe'de futbolcular cuma gününe kadar izinli. Mourinho da ilk antrenmanda takımın başında olacak.
Fenerbahçe yeni yıl arasından sonra ilk resmi maçını Süper Lig'de oynayacak.
5 Ocak'ta başlayan haftasonunda Hatayspor'u konuk edecek.
Sarı lacivertliler 36 puanla 2. sırada yer alıyor.
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