"Ameliyat olmam gerekiyor" diyen Osimhen süre verdi
21.03.2026 11:09
Osimhen, İngiltere deplasmanında oyuna devam edemedi
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan ve son durumu merak edilen Osimhen'den açıklama geldi.
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen , ülkesi Nijerya'da bir yayıncının programında sakatlığı hakkında konuştu.
Osimhen kolundaki kırık hakkında, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey." dedi.
“AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR”
“Bıçak altına yatmam lazım.” diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullandı.
Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."
Osimhen'in Liverpool maçında yer kaldığı anlar
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:
“Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”