"Ameliyat olmam gerekiyor" diyen Osimhen süre verdi

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen , ülkesi Nijerya'da bir yayıncının programında sakatlığı hakkında konuştu.



Osimhen kolundaki kırık hakkında, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey." dedi.



“AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR”

“Bıçak altına yatmam lazım.” diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullandı.



Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."