Amerika-İtalya voleybol maçı tarihi: Olimpiyat voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalin adı ABD-İtalya oldu. Brezilya'yı yenen ABD ve Türkiye'yi yenen İtalya finalde karşı karşıya gelecek. Her iki takım da altın madalya kazanmak için mücadele edecek. İşte, ABD-İtalya voleybol final maçı tarihi...
Brezilya'yı yenen ABD finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. Türkiye'yi yenen İtalya ise ikinci finalist olmaya hak kazandı.
ABD-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
ABD-İtalya final maçı, 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Saat 14.00'te başlayacak mücadelenin, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
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