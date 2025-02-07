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Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor

Beşiktaş, kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Amir Hadziahmetovic’i geri çağırdı. Amir, Karadeniz ekibinin pazar günü oynanacağı Kasımpaşa maçının ardından siyah-beyazlı takıma geri dönecek.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor

Devre arası döneminde kadro planlamasını sürdüren , Jean Onana, Cher Ndour ve Al Musrati ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahada oluşan boşluğu doldurdu.

Siyah-beyazlılar, bonservisiyle beraber renklerine bağladığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’nun ardından Çaykur Rizespor’da kiralık olarak top koşturan Amir Hadziahmetovic’i de geri çağırdı.

DÖNÜŞÜ KESİNLEŞTİ

Beşiktaş ile Rizespor yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmeler sonucunda Amir’in dönüşü kesinleşti.

27 yaşındaki futbolcu, Rizespor’un pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında son kez Karadeniz temsilcisinin formasını giyecek.

Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 20’si , 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansı sergiledi.

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