Amir'den transfer itirafı: "Beşiktaş için rakamsal farkı kendim ödedim"

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük maçında yaşadığı çapraz bağı sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Amir Hadziahmetovic, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Amir, eskisinden daha güçlü döneceğini söyledi.

Sabah gazetesine konuşan Boşnak orta sahanın açıklamaları şu şekilde:

"İLK 3-4 MAÇI KAÇIRABİLİRİM"

"Eskisinden daha da güçlü döneceğim. Umuyorum ki yeniden formayı alarak göstereceğim performansla buradan Avrupa'ya iyi bir transfer yapabilirim. 6 aylık süreci sahalarda olma arzusu ve tutkusuyla geçirdim. Şu an çok iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum, takımla idmanlara başladım. Sezonun ilk 3-4 maçını kaçırabilirim ama daha erken dönme durumum da var. Bunun için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

"Bu sezon büyük bir zirve yarışı olacak. Biz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Tabii ki ben bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Yarış için herkes eşit seviyeden başlayacaktır. Giovanni van Bronckhorst ile ilişkimiz gerçekten çok iyi. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla çok iyi bir teknik direktör. Taktiksel anlamda da aklında güzel şeyler var."



"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN RAKAMSAL FARKI KENDİM ÖDEDİM"

"Konya'da 7 sezon geçirmiştim. Artık bir sonraki adımı atma zamanım gelmişti. Beşiktaş'tan önce Burnley'den bir teklif almıştım ama Konyaspor o dönem çok fazla para istedi. Hem endişelendim hem de negatif düşündüm. 7 sezondan sonra daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyordum. Ardından Beşiktaş'ın teklifi geldi. Beşiktaş benim gözümde Türkiye'nin en büyüğüydü. Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. O dönem Konyaspor'un istediği rakam, Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha fazlaydı, arada fark vardı. İşin sonunda bu farkı ben karşılayabileceğimi söyledim. Beşiktaş'a gelmek için aradaki rakamsal farkı kendim ödedim."