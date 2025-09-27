Amorim dikiş tutturamadı: Altay Bayındır'lı Manchester United yıkıldı

Bu sezon ligde 6 maça çıkan United, 2 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı. Maçın golleri ev sahibi ekipte Igor Thiago (2), Mathias Jensen'den konuk ekipte ise Benjamin Sesko'dan geldi.

İ ngiltere Premier Lig 'in 6. haftasında Manchester United, Brentford 'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla United 13. sırada kalırken Brentford 11. sıraya yükseldi.

AMORİM HEDEFTE



40 yaşındaki çalıştırıcı istikrarlı sonuçlar alamaması nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Bu maçın ardından kaybedilen 3 puan ve zirveyle farkın açılması taraftarı öfkelendirdi. Büyük bir kesim Amorim'in görevden alınmasını istiyor.



Amorim, 48 maç 1.38 başarı ortalaması elde etmişti.