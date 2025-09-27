Amorim dikiş tutturamadı: Altay Bayındır'lı Manchester United yıkıldı
Sık sık eleştirilerin hedefinde olan Amorim önderliğindeki Manchester United, deplasmanda kalesinde 3 gol görerek yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla United 13. sırada kalırken
Brentford 11. sıraya yükseldi.
Milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı. Maçın golleri ev sahibi ekipte Igor Thiago (2), Mathias Jensen'den konuk ekipte ise Benjamin Sesko'dan geldi.
Maçın 76. dakikası'nda United'da Bruno Fernandes penaltı kaçırdı.
ZİRVEYLE FARK AÇILIYOR
United, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü. Liverpool kazanırsa fark 11'e çıkacak.
Bu sezon ligde 6 maça çıkan United, 2 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
AMORİM HEDEFTE
40 yaşındaki çalıştırıcı istikrarlı sonuçlar alamaması nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyordu.
Bu maçın ardından kaybedilen 3 puan ve zirveyle farkın açılması taraftarı öfkelendirdi. Büyük bir kesim Amorim'in görevden alınmasını istiyor.
Amorim, 48 maç 1.38 başarı ortalaması elde etmişti.
