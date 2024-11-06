Amorim kafaları karıştırdı: Gyökeres Manchester United yolcusu mu?

Manchester United, Premier Lig ve Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı.

Kırmızı Şeytanlar daha sonra Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim'i transfer ettiğini duyurmuştu.

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile Manchester City karşısında son maçına çıkan Portekizli çalıştırıcı, maç sonu verdiği demeçle kafaları karıştırdı.

Amorim'in mücadelede hat-trick yapan Viktor Gyökeres'i göreve başlayacağı Manchester United'a transfer etmek istediği öne sürülüyordu.

"BELKİ BAŞKA BİR YERE GİDECEK"

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı "Şu anda bununla komiklik yapamam. Ayrılmak benim için zordu, Gyokeres hakkında şaka yapmaya başlarsam sorun yaşarım.Viktor sezon sonuna kadar kalmalı, sonra hayatı belki başka bir yere gidecek." diye konuşarak iddiaları yeniden alevlendirdi.