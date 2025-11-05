Amorim'in vazgeçilmezi akrabası çıktı: Kökleri Fransa'ya dayanıyor
05.11.2025 14:40
Haber Merkezi
Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim ile takımın sağ bek oyuncusu Diogo Dalot'un akraba olduğu ortaya çıktı.
Premier Lig ekibi Manchester United, 2025/2026 sezonuna oldukça kaotik bir başlangıç yapmıştı.
Özellikle İngiltere Lig Kupası'nın ikinci turunda 4. Lig ekibi Grimsby Town'a elenilmesinin ardından teknik direktör Ruben Amorim topun ağzına gelmişti.
Ancak son 4 haftada 3 galibiyet alan Kırmızı Şeytanlar, puanını 17'ye yükseltmiş ve ligin 8. sırasına yükselmişti. Art arda gelen galibiyetler genç çalıştırıcının üzerindeki baskının bir nebze azalmasına neden olmuştu.
Bu durum kırmızı-beyazlılardaki kaosun azalmasına yol açarken, Ruben Amorim ile sağ bek oyuncusu Diogo Dalot'un akraba olduğunun ortaya çıkması futbolseverleri şaşırttı.
SİRK SANATÇISININ TORUNU ÇIKTILAR
Portekiz'in soyağacı veritabanına erişimi olan Geneall, Diogo Dalot ile Ruben Amorim'in akraba olduğunu açıkladı.
Sitenin açıklamasına göre ikilinin soyu sirk sanatçısı Carlos Dallot'a dayanıyor.
Manchester United'a yakın kaynakların da bu durumu doğruladığı belirtiliyor.
Diogo Dalot, 1 Temmuz 2018 tarihinde 22 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
KÖKENLERİ FRANSA'YA DAYANIYOR
Carlos Dallot'un kökeninin Fransa'ya dayandığı ancak hayatının büyük bir kısmını Braga'da geçirdiği belirtildi.
Diogo Dalot'un doğum yeri tıpkı büyük dedesi gibi Braga iken, Amorim'in dünyaya geldiği yer ise Lizbon.
AMORIM'İN VAZGEÇİLMEZİ
Ruben Amorim'in akrabası olan Diogo Dalot, Portekizli teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın başında yer aldığı 54 maçın 39'una ilk 11'de başladı.
Bu sezon takımıyla birlikte dokuz maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a 1 asistlik katkı sağladı.
"İHTİYACIMIZ OLAN KİŞİ"
Diogo Dalot, Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Amorim çok talepkar. Kulübün tam anlamıyla ihtiyaç duyduğu bir profil. Zaten biz de bunu istiyoruz. Talepkar, profesyonel ve çalışkan bir teknik ekiple çalışmak hepimiz için daha iyi. Bize ilk günden beri verdiği mesaj bu. Ona ve ekibine gerekli krediyi vermeliyiz."