Amorim'in vazgeçilmezi akrabası çıktı: Kökleri Fransa'ya dayanıyor

KÖKENLERİ FRANSA'YA DAYANIYOR

Carlos Dallot'un kökeninin Fransa'ya dayandığı ancak hayatının büyük bir kısmını Braga'da geçirdiği belirtildi.

Diogo Dalot'un doğum yeri tıpkı büyük dedesi gibi Braga iken, Amorim'in dünyaya geldiği yer ise Lizbon.

AMORIM'İN VAZGEÇİLMEZİ

Ruben Amorim'in akrabası olan Diogo Dalot, Portekizli teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'ın başında yer aldığı 54 maçın 39'una ilk 11'de başladı.

Bu sezon takımıyla birlikte dokuz maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a 1 asistlik katkı sağladı.

"İHTİYACIMIZ OLAN KİŞİ"

Diogo Dalot, Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Amorim çok talepkar. Kulübün tam anlamıyla ihtiyaç duyduğu bir profil. Zaten biz de bunu istiyoruz. Talepkar, profesyonel ve çalışkan bir teknik ekiple çalışmak hepimiz için daha iyi. Bize ilk günden beri verdiği mesaj bu. Ona ve ekibine gerekli krediyi vermeliyiz."