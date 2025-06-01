Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Alves Kablo: 6-1'lik final!

Ankara'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, Alves Kablo ile 2024'ün şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı'nda oynandı.



Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Alves Kablo'nun gollerini 2. ve 18. dakikada David Mendes, 8. ve 28. dakikada Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh, 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı.



Wisla Krakow'un tek golünü ise 39. dakikada Kamil Grygiel kaydetti.



Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.



Grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) 12-0 mağlup eden Türk temsilcisi, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenmişti.



SPORTING ÜÇÜNCÜ OLDU



Turnuvada üçüncülüğü Sporting Ampute Futbol elde etti.



Aktepe Stadı'ndaki üçüncülük maçında Sporting, Real Betis'i 3-0 yendi.



Şampiyonlar Ligi'ni Real Betis 4'üncü, Shamrock Rovers (İrlanda) 5'inci, AFC Tiflis 6'ncı, 1. FSV Mainz 05 7'nci, FC Annecy (Fransa) ise 8'inci tamamladı.



TÜRK KULÜPLERİ 6'DA 5 YAPTI



Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu.



Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.



EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.



Bu yılki organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılan Wisla Krakow'u finalde mağlup eden ev sahibi Alves Kablo, kupanın Ankara'da kalmasını sağladı.