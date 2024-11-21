Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.
Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:
ODTÜ Teknokent SK-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK
Alves Kablo Ampute Futbol SK-Konya Ampute Futbol SK
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK
Sakarya Bedensel Engelliler SK-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK
Şahinbey Belediye SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK
Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Ampute Futbol Milli Takımı