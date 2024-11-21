Ampute Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.



Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.



Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:



ODTÜ Teknokent SK-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK



Alves Kablo Ampute Futbol SK-Konya Ampute Futbol SK



TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK



Sakarya Bedensel Engelliler SK-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK



Şahinbey Belediye SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK



Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor



Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.