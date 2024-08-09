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Amrabat transferinde Türk derbisi: "Fenerbahçe'nin teklifi yeterli değil"

Sofyan Amrabat için devreye giren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekliflerinin Fiorentina tarafından yeterli bulunmadığı kaydedildi.

Amrabat transferinde Türk derbisi: "Fenerbahçe'nin teklifi yeterli değil"

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren ve Fiorentina'ya geri dönen Sofyan Amrabat için ve 'nin devrede olduğu biliniyordu.

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Faslı yıldız için Fiorentina'ya önemli bir sözleşme teklifi yaptığı öne sürüldü.

Ancak Serie A ekibinin bu teklifi yeterli bulmadığı kaydedildi. 

AMRABAT'IN TALEPLERİ

Ayrıca Amrabat'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'den talepleri olduğu da aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 resmi maça çıkan Amrabat gol veya asist katkısı sağlamadı.

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