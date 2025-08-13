NTV.COM.TR

Amrabat ve Mert Müldür'ün sağlık durumu netleşti

Fenerbahçe'de Amrabat ve Mert Müldür'ün sakatlıklarında son durum belli oldu.

'de sakatlanan Sofyan Amrabat'ın MR'a girmesine gerek görülmedi. Ciddi bir sakatlık bulgusunun olmadığı belirtildi.

Mert Müldür ise MR'a girdi. Geçmişte yaşadığı omuz sakatlığından kalma bir hasar olan milli futbolcu için operasyon gerekebilir.

SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Ancak tarihle ilgili henüz kesin karar verilmedi. Geçici tedaviyle oynamaya devam edebilecek.

Müldür ameliyat olursa bir süre sahalardan uzak kalacak.

