Anadolu Efes, 2'de 2 için Hapoel karşısında

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel ile karşılaşacak.

Erkek Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.

İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.

