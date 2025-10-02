Anadolu Efes, 2'de 2 için Hapoel karşısında
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.
Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.
Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.
- Etiketler :
- Euroleague
- Basketbol
- Anadolu Efes