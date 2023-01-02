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Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı. 

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada 10.20 dakika ortalama süre alan ABD'li oyun kurucu, 2.6 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Isaiah Taylor, Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde ise Tofaş'a karşı forma giyip, ligde oynadığı tek maçta 17 dakika süre alıp 7 sayı, 1 ribauntluk performans gösterdi.

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