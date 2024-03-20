Anadolu Efes-ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 31. haftasında 21 Mart'ta Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak. Basketbolseverler şimdi bu maçın saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Anadolu Efes, iki takım arasında Almanya'da oynanan maçı 97-89'luk skorla kazanmıştı. İşte, Anadolu Efes-ALBA Berlin maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES-ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes, EuroLeague 31. haftada Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya geliyor.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 21 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.



Müsabaka S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



AVRUPA'DA 832. RANDEVU



Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 831 maçta 468 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 584. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 583 mücadelenin 311'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes, taraflar arasında oynanan son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.



