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Anadolu Efes, Alba Berlin'e ilk yenilgisini yaşattı

Anadolu Efes, THY EuroLeague 4. haftasında Alman temsilcisi Alba Berlin'i 78-74. yendi. Lacivert Beyazlılar, ikinci galibiyetini elde etti, Alba Berlin ise ilk kez yenildi.

Anadolu Efes, Alba Berlin'e ilk yenilgisini yaşattı

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında , sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.

Bu sonuçla son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle 9. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Pınar Deniz oldu. Deniz, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

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