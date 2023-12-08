Anadolu Efes, ALBA Berlin'i deplasmanda mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.



Karşılaşma, lacivet-beyazlıların 97-89 galibiyetiyle sonuçlandı.

Anadolu Efes'te 32 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin, galibiyette önemli rol oynadı.



Bu sonuçla lacivet-beyazlılar THY Avrupa Ligi'nde 7'nci galibiyetini alırken, Ligde yaptığı maçların sadece 2'sini kazanan ALBA Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

