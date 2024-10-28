Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında lider Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.
Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.
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