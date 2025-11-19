Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague

19.11.2025 11:43

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague
Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

 

Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

 

Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

 

AVRUPA'DA 887. MAÇ

 

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

 

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

 

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

