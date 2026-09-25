Anadolu Efes, Barcelona'da umduğunu bulamadı
25.09.2026 00:03
Son Güncelleme: 25.09.2026 00:09
Mike James mücadeleyi 22 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla tamamladı ve Efes'in en etkili ismi oldu.
Maça çok iyi başlayıp 15 sayı öne geçen Anadolu Efes, rakibin geri dönüşüne engel olamadı, basit hatalarla galibiyeti hediye etti.
Basketbol EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
Karşılaşmaya istekli başlayan ve 15 sayılık (4-19) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.
Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.
MIKE JAMES'TEN 22 SAYI
Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.
PANATHINAIKOS FARKLI BAŞLADI
Sezona Obradovic yönetiminde flaş transferlerle giren Panathinaikos, OAKA'da Paris Basketball'u 91-72 yenerek gövde gösterisi yaptı.
Son şampiyon Olympiakos da Baskonia deplasmanında 106-89 kazandı.
DİĞER SONUÇLAR
Dubai Basketball-Real Madrid: 78-77, Hapoel Tel Aviv-Bayern Münih: 84-86, Kızılyıldız-Zalgiris: 77-83, ASVEL-Maccabi Tel Aviv: 84-74.