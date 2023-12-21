Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak.



ANADOLU EFES-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes-Baskonia maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.



AVRUPA'DA 817. MAÇ



Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.



HAFTAYA TÜRK DERBİSİ OYNANACAK



Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.