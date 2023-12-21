Anadolu Efes-Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 22 Aralık'ta İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak. Basketbolseverler de bu müsabakanın saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Anadolu Efes-Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı hakkkında bilgiler...



ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes-Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı 22 Aralık'ta yapılacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



ABRUPA KUPALARINDA 817. RANDEVU



Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.



Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

