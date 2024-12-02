Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahasında Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de oynanan 12 maçın 6'sını kazanan Anadolu Efes 11. sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, 3 Aralık Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.
Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.
Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.
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