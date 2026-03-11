Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 31. hafta

Basketbol Avrupa Ligi'nde heyecan 31. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Euroleague'in 31. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES 19. SIRADA

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi yaşayarak 19. sırada kendine yer buldu. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya temsilcisi ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar, 74-72 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 906. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 905 karşılaşmada 503 galibiyet, 402 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 658. maçını yapacak. Geride kalan 657 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 311'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.