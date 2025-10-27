Anadolu Efes, çıkış için Paris Basketbol karşısında

Anadolu Efes, Basketbol EuroLeague'in 7. haftasında 28 Ekim Salı günü Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.



Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.



Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.



Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi.



4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.