Basketbol EuroLeague 'in çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Dubai Basketbol ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes iyi başladığı mücadelenin sonunu getiremedi.

Maçı 80-75 kaybeden lacivert beyazlı ekip, 12. maçında 7. mağlubiyetini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini elde etti. Efes'te Strazel 20, Sariç 15 sayı ile oynadı.

Bu sezon 6 deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen (Zalgiris) Anadolu Efes cuma günü de İstanbul'da Asvel ile mücadele edecek.