Anadolu Efes deplasmanda yine kayıp. Dubai'ye 80-75 kaybetti
17.11.2026 21:53
Anadolu Eefes'in skoreri Cameron Payne, Dubai Basketbol karşısında etkisiz kaldı.
EuroLeague'de deplasmanlardaki kötü çizgisini Dubai Basketbol karşısında da sürdüren Anadolu Efes, 6'ncı dış saha maçında 5. yenilgisini aldı.
Basketbol EuroLeague'in çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Dubai Basketbol ile deplasmanda karşılaşan Anadolu Efes iyi başladığı mücadelenin sonunu getiremedi.
Maçı 80-75 kaybeden lacivert beyazlı ekip, 12. maçında 7. mağlubiyetini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini elde etti. Efes'te Strazel 20, Sariç 15 sayı ile oynadı.
Bu sezon 6 deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen (Zalgiris) Anadolu Efes cuma günü de İstanbul'da Asvel ile mücadele edecek.