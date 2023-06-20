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Anadolu Efes Ergin Ataman'ın ardından başantrenör Erdem Can oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Erdem Can'ın getirildiğini açıkladı.

Anadolu Efes Ergin Ataman'ın ardından başantrenör Erdem Can oldu

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın ardından başantrenör Erdem Can oldu

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, başantrenör Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başarılı Başantrenör Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş geldin Erdem Can" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

42 yaşındaki başantrenör son olarak Türk Telekom'u çalıştırmıştı. Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı gösterirken, Süper Ligi'nde de normal sezonu lider tamamlamıştı. Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde ise Pınar Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Can, uzun bir dönem Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenmişti.

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