Anadolu Efes, Euroleague'de 3'te 3 peşinde
Anadolu Efes, Euroleague'de 3'te 3 peşinde. Lacivert beyazlılar, 17. hafta mücadelesinde Partizan'ı konuk edecek.
Anadolu Efes çift maç haftasına 22 sayı farklı Kızılyıldız galibiyetiyle başladı.
Geçen hafta da Panathinaikos'u yenen Mijatovic'in ekibi 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle 7. sırada.
5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'ın ise 5 maçlık galibiyet serisi ASVEL karşısında sona erdi.
Sırp temsilcisi Euroleague'de 7 galibiyet, 9 mağlubiyetle 12. sırada
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak 17. hafta maçı saat 20.30'da başlayacak.
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