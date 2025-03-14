Anadolu Efes, Euroleague'de kritik maça çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı , THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

Son iki maçını kazanarak ilk 10 sıraya yaklaşan Anadolu Efes, 14 galibiyetle 12'nci basamakta yer alıyor.

Ev sahibi Bayern ise 17 galibiyetle dördüncü sırada. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı, Anadolu Efes 101-90 kazanmıştı.



Euroleague'de normal sezonun bitimine 6 hafta kaldı. İlk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off'a yükselecek. Sonraki 4 takım ise play-off'a kalabilmek için play-in oynayacak.