Anadolu Efes Euroleague'de Milano deplasmanında

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes yarın TSİ 21.30'da Mediolanum Forum’da İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak.

İtalya'da oynanan ilk maçı 64-48 kazanan son şampiyon Anadolu Efes'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak.



Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA'DA 763.MAÇ

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 763. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 karşılaşmada 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 515. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 514 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.



İKİ TAKIM ARASINDA 36.RANDEVU

﻿Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 36. kez karşı karşıya gelecek.



Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.