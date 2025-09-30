Anadolu Efes, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Basketbol EuroLeague 2025-2026 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 mağlup etti.



Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ile Rolands Smits, galibiyette önemli rol oynadı.



Lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta maçında 3 Ekim Cuma günü aynı salonda bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.