Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.



Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım THY EuroLeague'de de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, THY EuroLeague'de de son 7 maçında 1 kez kazandı.



Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19.00'da başlayacak.



Karşılaşma beINSPORTS 5 ve TOD TV'den canlı yayınlanacak.