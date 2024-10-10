Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 2. haftasında, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçına geri sayım başladı. Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı. İşte, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.



Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



SON OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.



Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

