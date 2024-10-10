Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague 2. haftasında, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçına geri sayım başladı. Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı. İşte, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...
ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.
Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.
Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.
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