Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile derbi mücadelesine çıkacak. Ligde oynadığı 21 maçın 20'sini kazanarak olağanüstü bir performans gösteren Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i de yenerek puan farkını iyice açmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes parkede Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Beko'ya 86-72 mağlup olan Anadolu Efes, ligde rövanş maçını kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında derbi heyecanı yaşanacak.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak müsabaka, Bein Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.
Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.
İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANDI
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.
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