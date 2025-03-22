Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes parkede Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Beko'ya 86-72 mağlup olan Anadolu Efes, ligde rövanş maçını kazanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında derbi heyecanı yaşanacak.



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak müsabaka, Bein Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.

