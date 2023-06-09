Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi play-off yarı final)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi dördüncü maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ANADOLU EFES KAZANIRSA FİNALE ÇIKACAK



Ülker Salonu’nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko 108-66 kazandı. Seride ikinci karşılaşma ise yine Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşti.



İki takımın da bir ara çift haneli sayılarla öne geçtiği ve son bölümünün büyük çekişmeye sahne olduğu maçta gülen taraf son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes olmuştu. Sarı-Lacivertliler, yeniden avantajı eline almak için sahaya çıktı fakat serinin üçüncü maçında 97-91 mağlup oldu ve durum Anadolu Efes'in üstünlüğünde 2-1'e geldi.



Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Yani bu akşam Anadolu Efes kazandığı takdirde adını finale yazdıran taraf olacak.